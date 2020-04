A Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP-TO) iniciou a execução de uma tecnologia que utiliza a localização geográfica constante dos aparelhos celulares de pacientes confirmados com a Covid-19 em Palmas para levantar em quais áreas há uma possível contaminação do vírus e quais outros locais são propícios a novas infecções na Capital.

A ferramenta cruza os dados dos aparelhos celulares e, a partir disso, peritos criminais obtém a localização de onde essas pessoas estiveram até o momento em que se tornaram pacientes confirmados com o novo coronavírus.

Os infectados que aceitaram fazer parte da pesquisa assinaram formalmente um documento para que os peritos criminais pudessem ter acesso apenas à localização geográfica de cada um e com isso, preservarem suas informações pessoais.

Em um primeiro momento o trabalho ocorre com pacientes de Palmas, mas o objetivo é ampliar o uso da ferramenta em todo o Estado e contribuir para o controle e prevenção da disseminação do vírus. A ação é executada pelo Núcleo Especializado de Computação Forense da Superintendência de Polícia Científica em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de Palmas (Semus).