Vida Urbana Segurados da Prevent Senior fazem abaixo-assinado com medo de perder convênio O movimento iniciou no grupo Amigos da Prevent, que reúne 54 mil pessoas no Facebook, o abaixo-assinado divulgado pede às autoridades mais responsabilidade na divulgação de informações em respeito aos beneficiados

Em meio a denúncias contra a Prevent Senior, clientes do plano de saúde temem sair prejudicados. Por isso, o grupo Amigos da Prevent, que reúne 54 mil pessoas no Facebook, divulgou um abaixo-assinado em que pede às autoridades "maior responsabilidade nas apurações e divulgação, em respeito aos milhares de beneficiários que poderão ser afetados". Hospedada no sit...