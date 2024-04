Vida Urbana Segundo suspeito de matar dois homens a tiros em Araguaína é preso Crime ocorreu em 27 de janeiro deste ano próximo a uma loja de som automotivo, no Setor Palmas. Uma terceira vítima, atingida por cerca de 15 disparos, sobreviveu ao ataque

A Polícia Civil (PC) prendeu um homem apontado como participante de um duplo homicídio ocorrido no dia 27 de janeiro deste ano. O crime aconteceu próximo a uma loja de som automotivo, no Setor Palmas, em Araguaína, região norte do estado. De acordo com informações da Secretaria da Segurança Pública (SSP), o primeiro suspeito relacionado ao crime havia sido preso ...