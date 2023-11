Redação Jornal do Tocantins

A 2ª Divisão de Homicídios Proteção à Pessoa (2ª DHPP)de Araguaína e a Polícia Civil de Goiás prenderam o segundo e último suspeito do assassinato de Aquiles dos Santos Arruda, de 32 anos. Ele recebeu nove tiros em frente a sua residência em Araguaína em junho deste ano. Identificado pelas iniciais D.T.F., o suspeito tem 24 anos e foi preso em Goiânia.

Segundo divulgou a Secretaria da Segurança Pública, a motivação do crime seria por uma disputa de facções criminosas. O delegado Breno Eduardo Campos Alves, responsável pelas investigações, por meio da assessoria, afirmou que o segundo suspeito teria fugido para Goiânia (GO) ao saber que era procurado por homicídio no Tocantins.

De acordo com a secretaria, a Polícia Civil de Goiânia recebeu informações da localização do suspeito e cumpriu o mandado de prisão preventiva expedido pela Vara Criminal de Araguaína.

O primeiro suspeito, não identificado, está preso desde 27 de junho, após ser localizado na BR-153 de Araguaína. Na abordagem, os policiais apreenderam com ele um revólver calibre 38.