Seguem abertas as inscrições para seleção do Programa Cartão do Estudante

As inscrições para o processo de seleção do Cartão do Estudante 2021 seguem abertas. Os alunos têm até o próximo dia 30 para se inscrever no programa que beneficiará 890 estudantes de Palmas. Para participar da seleção, o estudante precisa estar regularmente matriculado e cursando ensino superior ou curso de nível técnico integrado à rede federal de ensino, ter re...