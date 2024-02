A Secretaria de Estado da Educação (Seduc) abriu inscrições nesta sexta-feira, 2, com 22 vagas para o processo seletivo simplificado de cadastro reserva de profissionais para atuarem na função de Professor Regente Presencial, como bolsistas, nos cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC), por meio do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec/Mulheres Mil).

O edital está publicado no Diário Oficial do Estado (DOE), edição de quinta-feira, 1°.

As vagas são para atuação nos cursos de agente cultural; assistente administrativo; assistente de recursos humanos; operador de caixa; recepcionista; manicure e pedicure e maquiador.

Os cursos serão ofertados na modalidade presencial, nos municípios de Araguatins, Colinas do Tocantins, Miranorte, Palmas, Paranã, Palmeirópolis, Porto Nacional e Tocantínia.

Os interessados devem enviar os formulários e a documentação para o endereço eletrônico editais.pronatec@seduc.to.gov.br, até o dia 18 de fevereiro.

Para se inscrever, o candidato precisa ter formação técnica ou graduação compatível com a área de conhecimento do curso pretendido; ter disponibilidade para atuação na função, de acordo com as solicitações do programa; ter experiência comprovada de, no mínimo, seis meses na função de professor.

Ainda segundo a publicação, o resultado final está previsto para ser divulgado no dia 1° de março no diário.