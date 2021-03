Vida Urbana Secretaria Municipal da Saúde convoca servidores para atuarem nas UPAs Norte e Sul Este serviço, segundo a publicação, será conforme necessidade da Administração Pública e chamamento nominal realizado pela Diretoria Médica de Alta Complexidade

A Secretaria Municipal da Saúde (Semus) convocou os médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e técnicos de enfermagem para cumprirem sua carga horária na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Sul e Norte, ou em outra unidade de saúde que for necessário. O comunicado foi publicado no dia 8 de março no Diário Oficial do Município (DOM). Este serviço, segundo a publ...