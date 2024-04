A Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Semarh) informou ao Jornal do Tocantins que vai exonerar o servidor da pasta flagrado pela Polícia Militar com sinais de embriaguez enquanto dirigia o veículo do Estado.

O flagrante ocorreu na rodovia TO-010, na sexta-feira (22), pela Polícia Militar (PM), durante a operação Cidade Blindada. Segundo a PM, o homem de 41 anos tentou fugir da polícia e, ao ser abordado, a equipe observou que ele apresentava "sinais visíveis de embriaguez".

A corporação também divulgou que ele se recusou a realizar o teste de bafômetro, por isso, foi registrado um termo de constatação de embriaguez e ele foi levado à delegacia.

De acordo com a PM, o veículo que ele dirigia, uma Mitsubishi Triton L200, pertence à Semarh estadual e foi levado para o pátio do Detran por "não estar devidamente licenciado".

A Semarh respondeu que após tomar conhecimento e verificar o Boletim de Ocorrência registrado, vai tomar "todas as medidas cabíveis para reparação dos danos ao Estado" e que o servidor "será exonerado de suas funções".

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou que ele foi apresentado na 1ª Central de Atendimento da Polícia Civil onde houve o auto de prisão em flagrante, pagou fiança e foi liberado. A Delegacia de Repressão a Crimes de Trânsito (DRCT - Palmas) investiga o caso.