Após dois dias sem novas notificações de casos confirmados do novo coronavírus no Tocantins, um exame realizado no Laboratório Central de Saúde Pública do Tocantins (Lacen) nesta quinta-feira, 26, detectou mais um paciente com a Covid-19 no Estado.

De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (SES), o infectado é um homem de 37 anos que esteve em São Paulo, onde manteve contato com chineses. Com ele, o Tocantins passa a ter oito casos confirmados da doença, todos na Capital.

A pasta esclareceu ainda que entre os oito pacientes confirmados, dois estão internados em um hospital da rede privada. “No entanto, é importante salientar que a rede pública está preparada para a condução de pacientes com suspeita ou confirmação de Covid-19, sendo o Hospital Geral de Palmas (HGP) o hospital de referência pelo Ministério da Saúde para atendimento de casos que apresentem sintomas moderados a graves”, disse trecho do boletim divulgado nesta quinta-feira.

Instabilidade

Questionada sobre o motivo da falta de divulgação de casos suspeitos no Tocantins devido à instabilidade no banco de dados nacional do Ministério da Saúde (RedCap), a SES esclareceu em nota que o RedCap é o sistema utilizado pelo Ministério da Saúde para notificação de casos relacionados ao novo coronavírus e que nele há a triagem dos casos que são notificados pelas prefeituras para verificação dos critérios de inclusão de pacientes suspeitos e confirmados com Covid-19.

Nesse sentido, a pasta informou que embora a plataforma de acompanhamento seja atualizada com a quantidade de casos, o detalhamento deles é acessado somente neste sistema que tem apresentado a instabilidade relatada nos últimos boletins e que, por isso, “não é possível verificar quais são os casos que entraram na relação oficial do Ministério da Saúde, sendo impossível precisar quais são os municípios com casos suspeitos”, conforme trecho da nota.

Os dados oficiais de pacientes confirmados são os únicos que constam nos boletins pois, segundo a SES, são oriundos de exames realizados no Laboratório Central de Saúde Pública do Tocantins (Lacen), no qual a secretaria tem acesso imediato aos resultados dos municípios e Estado.

“Os hospitais e municípios realizam as coletas, atendendo os critérios de caso suspeito para covid-19 e são responsáveis pelo transporte das amostras até o Lacen”, concluiu a nota.

Palmas

Conforme dados atualizados do Centro de Operações de Emergência em Saúde (COE Palmas Covid-19), o município também registra oito casos confirmados do novo coronavírus e 75 descartados nesta quinta-feira, 26. A gestão municipal também alega falha no sistema RedCap do Ministério da Saúde e afirma que por esse motivo algumas notificações não estão inclusas nos casos investigados divulgados nesta quinta. Até quarta-feira, 25, 39 casos eram investigados em Palmas.

Araguaína

Em Araguaína, após a realização dos seis primeiros testes rápidos adquiridos pelo município e que chegaram nesta quarta-feira, 25, todos os resultados deram negativo para a Covid-19 no início da tarde desta quinta-feira, 26. A Prefeitura informa, portanto, que nove casos da doença estão descartados e que não há casos confirmados na cidade.

Apesar do cenário, o prefeito Ronaldo Dimas informou que manterá o decreto de contenção como medida para prevenir a propagação do vírus. Dessa forma, o atendimento presencial ao público em estabelecimentos bancários e comerciais segue suspenso e as vendas de alimentos e produtos só devem ocorrer nas modalidades delivery, drive-thru ou take-out.

Entretanto, o chefe do executivo sinalizou que os exames negativos podem provocar alterações nas medidas para distanciamento social. “Após a análise dos resultados dos testes que continuarão sendo realizados, poderá haver alguma alteração, mas não nesta semana”, afirmou o prefeito.

Em nota, a Prefeitura de Araguaína informou que realiza o acolhimento de moradores de rua com sintomas de gripe na Escola Municipal Benedito Canuto Braga, onde são oferecidos cama, comida e também local e itens para higienização.

Gurupi

De acordo com Boletim Epidemiológico divulgado pela Prefeitura de Gurupi nesta quinta-feira, a cidade possui dez casos suspeitos da doença que passam por monitoramento até a divulgação do resultado dos exames. Não há casos confirmados da Covid-19 no município.