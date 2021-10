Vida Urbana Secretário Tolini é alvo de pedido de medida protetiva na Vara da Violência Contra a Mulher Edgar Tolini diz que processo está em segredo de Justiça e possíveis declarações sobre o caso só após ele ser intimado de decisão judicial

O secretário estadual da Saúde, Luiz Edgar Tolini, é alvo de um pedido de medida protetiva de urgência, em um processo que tramita na Vara de Combate à Violência Contra a Mulher de Palmas. O processo corre em segredo de Justiça e não é possível saber a autora do pedido, protocolado no dia 4 de outubro deste mês, às 16h41. A medida foi revelada pelo portal T1 e c...