Nesta terça-feira, 4, o secretário de saúde de Palmas, Daniel Borini Zemuner, deixou o cargo, após alegar motivos familiares e pessoais. A exoneração saiu no Diário Oficial do Município. Já nomeada, quem assume a pasta em meio a pandemia é Valéria Silva Paranaguá.

De acordo com o último boletim epidemiológico da Capital, a cidade já registrou 5.944 casos da doença, sendo que 3.506 pacientes estão recuperados, 2.339 estão isolados e 49 estão internados. O município contabiliza 50 mortes por complicações da doença e taxa de letalidade é de 0,8%.

De acordo com a gestão municipal da Capital, a nova secretária é especialista em epidemiologia e ocupava o cargo de superintendente de Atenção Primária e Vigilância em Saúde da pasta desde o janeiro de 2020.

Borini, que é servidor efetivo da Semus, escreveu uma carta de agradecimento após quase dois anos no comando da pasta. “Hoje encerro mais um ciclo em minha carreira profissional, na construção do Sistema Único de Saúde, em que atuo há quase 25 anos como servidor da Secretaria Municipal de Saúde de Palmas. Nesse período tive a oportunidade de atuar na gestão municipal, estadual e federal com um único objetivo que é o desenvolvimento de políticas de saúde para a população brasileira. Apesar de ter atuado nas diversas esferas de gestão, o meu sonho como sanitarista era terminar minha carreira na condução da Secretaria Municipal de Saúde e coube à prefeita Cinthia Ribeiro me permitir realizar este sonho, a quem sou imensamente grato por me permitir estar à frente da Semus por quase dois anos.”, diz parte da carta divulgada pela prefeitura.

Segundo informou a prefeitura, ele vai continuar na assessoria a nova secretária de saúde e o Centro de Operações de Emergência em Saúde (COE Palmas).

Nova chefe

Valéria Silva Paranaguá é graduada em Serviço Social pela Universidade Federal do Maranhão e mestre em Saúde Pública, com ênfase em Epidemiologia, pelo Instituto Superior de Ciências Medicas de La Havana (Cuba). De acordo com a prefeitura, “a gestora também possui vasta experiência em saúde pública, com atuação na Secretaria Estadual de Saúde do Tocantins (Sesau) como superintendente de Atenção e Promoção à Saúde e em diversos cargos, entre 1995 e 2016. Foi secretária de Saúde do município de Lajeado (2017 a 2019). Atuou também como chefe de Divisão de Saúde Comunitária na Prefeitura de Araguaína (1992).”