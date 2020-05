Redação Jornal do Tocantins contato@jtocantins.com.br

O secretário de Saúde de Colinas do Tocantins, José Maria Felipe Brazão, testou positivo para Covid-19 no último domingo, 10, conforme a Prefeitura Municipal. A informação é que além do secretário, dois médicos também contraíram a doença, sendo que um deles já está recuperado e o outro está hospitalizado.

A gestão informou que o secretário está com quadro estável e durante o tempo que estiver em isolamento em casa, a subsecretária, Roberta Araújo de Oliveira ficará a frente dos trabalhos da Secretaria de Saúde.

Brazão, que também é subsecretário, estava na frente da pasta porque recentemente o secretário, Ricardo Parente, pediu afastamento por interesse particular.