Vida Urbana Secretária da Educação de Palmas aprova todos os alunos da rede municipal em razão da pandemia Portaria

Portaria da Secretária Municipal da Educação Cleizenir Divina dos Santos aprova todos os alunos do ensino fundamental da capital. O texto matricula-os em 2021 em série ou ano subsequente à que frequentou em 2021, em regime de progressão continuada. O texto publicado no Diário do Município desta quarta-feira, 16, não se aplica aos alunos da Educação de Jovens...