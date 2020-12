Vida Urbana Sargento Rosenildo é o primeiro policial militar a morrer após complicações da Covid-19 no TO Miltar, de 54 anos, morreu neste domingo, 27, no Hospital Regional de Augustinópolis.

O 2º sargento Rosenildo de Oliveira Almeida, de 54 anos, é o primeiro policial militar da ativa a morrer após complicações ocasionadas pela Covid-19 no Tocantins, segundo divulgou o G1 Tocantins. A instituição informou ao site que ele estava internado no Hospital Regional de Augustinópolis, norte do Tocantins, e não resistiu, no domingo, 27. O militar ingressou n...