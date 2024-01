O corpo 2º sargento da Polícia Militar, Pedro Aparecido dos Santos, de 46 anos, morto a tiros dentro de casa na noite do sábado, 13, será sepultado no município de São Desidério (BA), onde nasceu.

De acordo com informação divulgada pelo 11º Batalhão de Polícia Militar, em Dianópolis, onde o militar servia, o velório ocorreu na sede do batalhão, até às 14h deste domingo, 14.

Equipes da Polícia Militar e um caminhão do Corpo de Bombeiros Militar participaram do cortejo fúnebre para o traslado do corpo do sargento Pedro Santos, pelas ruas do município onde o militar trabalhava. No batalhão, foram realizadas despedidas, homenagens e momento devocional.

O crime ocorreu por volta das 21h do sábado, 13, na residência do casal em Dianópolis, região sudeste do Tocantins. De acordo com a Polícia Militar, uma equipe chegou ao imóvel do casal após ser acionada e encontrou o militar caído no quarto do casal e a esposa da vítima, de 31 anos, ainda na residência.

A Secretaria da Segurança Pública informou que a mulher acabou presa em flagrante e conduzida à 14ª Central de Atendimento da Polícia Civil, em Dianópolis. Na delegacia, ela afirmou que "atirou no marido para se defender, pois os dois discutiam no momento do ocorrido".