O segundo-sargento da Polícia Militar, Joemil Miranda da Cunha, é um dos 14 alvos da Operação Clandestino da Polícia Civil, deflagrada nesta quarta-feira (3), em Araguaína. A investigação apura o comércio ilegal de armas e munições na cidade.

Segundo a Polícia Civil, os suspeitos vendiam as armas devidamente registradas como CAC, de forma clandestina, e depois registravam boletins de ocorrência simulando o roubo ou furto. Dos 14 investigados, quatro estão presos preventivamente.

Um deles é o segundo-sargento Joemil Miranda da Cunha, lotado no 2° Batalhão da Polícia Militar (2°BPM), em Araguaína, com salário em mais de R$ 10 mil, e data de exercício em abril de 2006, segundo dados do portal da transparência do governo, consultado pelo JTo.

A defesa do policial, realizada pelo advogado Paulo Roberto, informou que não teve acesso à investigação ou decisão, que está aguardando e, quando tomar conhecimento, a defesa vai se manifestar.