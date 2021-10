Vida Urbana Saiba o que abre e fecha no feriado da criação do Estado do Tocantins Estado abre repartições públicas normalmente no dia 4; Palmas, Araguaína e Gurupi decretam ponto facultativo

Na próxima terça-feira, 5, celebra-se a criação do Estado do Tocantins e as repartições públicas e comércio podem fechar e alterar o horário de funcionamento. O Governo do Tocantins informou que na próxima segunda-feira, 4, haverá expediente normal em todas as repartições públicas estaduais. No entanto, na terça, que é feriado, as repartições públicas estarão f...