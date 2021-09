Vida Urbana Saiba o que é o haboob, tempestade de poeira que 'engoliu' cidades no interior de SP Evento incomum preocupou brasileiros e pode afetar a saúde humana

A tempestade de poeira que engoliu cidades no interior de São Paulo é um fenômeno conhecido dos meteorologistas e responde pelo nome haboob, ou habub. Não é um evento tão raro quanto se possa imaginar, mas não chega a ser comum. De acordo com Estael Sias, meteorologista e sócia-diretora da MetSul Meteorologia, o fenômeno costuma ocorrer em áreas secas e com baixa ...