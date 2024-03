Vida Urbana Saiba como se inscrever no Fies 2024, que terá até 100% de financiamento Estudantes que pretendem cursar graduação em instituições privadas neste primeiro semestre de 2024 podem se inscrever até sexta-feira (15)

Os estudantes que pretendem cursar graduação em instituições privadas neste primeiro semestre de 2024 podem se inscrever no Fies (Fundo de Financiamento Estudantil) até sexta-feira (15). De acordo com o edital divulgado pelo MEC (Ministério da Educação e Cultura), são 112.168 vagas disponíveis para o programa de financiamento estudantil em universidades particulares. As ins...