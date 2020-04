Vida Urbana Saúde vacinou 89,21% dos idosos e 80,86% dos servidores na 1ª fase da Campanha contra Influenza Segunda etapa começa nesta quinta-feira, 16, o Tocantins recebeu 48 mil doses da vacina e há previsão da chegada de mais 40 mil nos próximos dias

O percentual de 89,21% dos idosos e 80,86% dos servidores da saúde estão imunizados contra a Influenza no Tocantins. Os números são do balanço sobre a primeira fase da 22ª Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza, que teve início no dia 23 de março em todos os municípios tocantinenses. Conforme a Secretaria de Estado da Saúde (SES), os idosos...