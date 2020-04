Uma série de reflexões e recomendações aos gestores e trabalhadores da para que possam minimizar os riscos à saúde dos Agentes de Combates a Endemias (ACE) foi divulgada pela Secretaria de Estado da Saúde (SES). A medida visa reduzir a disseminação do novo coronavírus, a Covid-19.

Conforme a SES, as orientações são baseadas na Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora (Portaria nº 1823/2012), que estabelece diretrizes para atenção integral à saúde dos trabalhadores. As medidas levam em consideração a situação da pandemia e suas repercussões no trabalho e saúde dos trabalhadores da saúde pública.

A nota da SES recomenda a paramentação dos agentes de Combate a Endemias, conforme protocolos nacionais e internacionais, seguindo as orientações pelo nível médio de risco de contaminação. Entre os procedimentos estão lavar bem as mãos com água e sabão, e, de preferência, utilizar toalhas de papel para secá-las, seguido do uso de álcool gel a 70%. Além do uso de máscara cirúrgica para etiqueta respiratória, quando não for possível o distanciamento de dois metros e uso de luvas de látex para manuseio nos domicílios e animais.