A partir desta quarta-feira, 6, uma ação simultânea na BR-153, nos perímetros urbanos de Araguaína, Gurupi e Colinas do Tocantins, estará intensificando os testes para a Covid-19 com caminhoneiros. Isso porque os testes já eram realizada em Araguaína desde o último dia 24 e em Gurupi pontos para ação já estão montados desde a segunda-feira, 4.

Essa iniciativa é mais uma forma de enfrentamento a pandemia tomada pela Secretaria Estadual de Saúde (SES) e conta com o apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Polícia Militar (PM). Também tem a parceria do Ministério Público Estadual e Ministério Público do Trabalho.

Conforme a PRF, o objetivo é identificar eventuais casos positivos das doenças nesses profissionais que trafegam na principal rodovia federal que corta o Tocantins, de Norte a Sul, entretanto, além disso, também visa traçar um perfil epidemiológico dos caminhoneiros que podem precisar de atendimento. “Será realizado um levantamento estatístico e mapeamento para se levantar os dados e combater a proliferação do vírus”, relata o policial rodoviário Daniel de Oliveira.

“Essas pontos escolhidos levaram em consideração a situação geográfica, o acesso a saúde, além de serem locais que tem grande e número de caminhoneiros parados”, finaliza. A PM de Araguaína lembra que a aplicação dos testes sintomatológicos em caminhoneiros que trafegam na BR-153 também será para conscientizar a classe e reforçar as medidas preventivas padrão, “evitando o contágio do coronavírus principalmente a assepsia constante dos veículos, higiene pessoal mantendo as mãos sempre limpas e uso contínuo de máscara”, informou em nota a PM, ao ressaltar, que as notas em papel, moedas, aparelhos celulares e outros objetos podem ser fontes de contaminação, por isso a importância de manter a higienização das mãos.

Outros pontos

Conforme levantado pelo G1 Tocantins, nesta quinta-feira, 7, os trabalhos serão realizados nas divisas do Tocantins com o Pará e Maranhão, respectivamente nas cidades de Caseara e São Miguel do Tocantins. Já nos postos da PRF, as ações devem se repetir na sexta-feira, 8, e na próxima segunda, 11. A previsão é de que 360 caminhoneiros sejam testados ao todo.

Atualmente o Tocantins tem 11 casos confirmados de caminhoneiros com a doença, segundo a SES, além de pacientes da área com a doença de outros estados, que testaram positivo na rede de saúde estadual. Os profissionais das secretarias de saúde municipais vão participar e equipes da própria SES podem ser deslocadas caso haja dificuldade no manuseio dos testes rápidos.

Recentemente, no último dia 29, órgãos públicos e de segurança participaram de reunião por teleconferência para debater essa necessidade de disponibilização de pontos de apoio para testagem de caminhoneiros que transitam pela BR-153. Na data também foram definidos protocolos e estratégias para o acolhimento de caminhoneiros em suspeita ou com diagnóstico de Covid-19.

Araguaína e Gurupi

Em Araguaína, ações de orientações à Covid-19 e também da vacinação contra a influenza já acontece para esses profissionais. Os motoristas recebem atendimento médico, orientações de saúde, vacinação contra influenza, por serem publico alvo da segunda fase da campanha nacional, e testagem rápida para o novo coronavírus.

Já em Gurupi, quatro paradas nas entradas do município foram implantadas com o objetivo de atender caminhoneiros que passam pela BR-153 - trevo Sul, trevo da rua 20 e trevo da rua 07 - e BR-242 - saída para Peixe. A Prefeitura denominou a ação de “Pit Stop Covid-19”. As estruturas contam com profissionais da área da saúde e de segurança para realização de testes rápidos, vacinação contra influenza, aferição de temperatura e questionário com mapeamento geográfico.