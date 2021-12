Vida Urbana Saúde Estadual tem 121 mil testes rápidos da Covid-19 disponíveis para retirada pelos municípios Kits estão disponíveis desde outubro e estão nas sedes do Laboratório Central de Saúde Pública em Palmas; veja o quantitativo por cidade

A Secretaria Estadual da Saúde (SES) tem disponível 121.065 testes rápidos que aguardam serem retirados pelos 139 municípios tocantinenses. Os testes foram enviados pelo Ministério da Saúde (MS) para as ações do Plano Nacional de Expansão da Testagem para Covid-19 e começaram a ser entregues no final de outubro. Conforme a SES, as administrações munici...