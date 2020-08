Vida Urbana Saúde Estadual realiza seminário sobre aleitamento materno nesta quinta-feira Evento online discutirá os cuidados durante a amamentação e começa às 14 horas

Com o objetivo de promover o aleitamento materno, acontece nesta quinta-feira, 20, às 14 horas o Seminário Estadual de Aleitamento Materno do Tocantins. O evento é parte do Agosto Dourado que é uma campanha nacional para tratar da importância do leite materno como alimento para o crescimento e desenvolvimento saudável do bebê. A iniciativa da Secretaria Estadu...