Vida Urbana Saúde Estadual enviou aos municípios mais de R$ 18 milhões do fundo a fundo da Saúde em 2020 Governo divulgou os valores enviados de 2016 até agosto desde ano para custeio de manutenção e medicamentos

A Saúde Estadual divulgou um levantamento com o histórico de pagamentos reflete as ações da atual gestão, realizados de 2016 até 2020. Os números são do fundo a fundo da Saúde e oriundos do Governo Federal e Estadual para custeio de manutenção e medicamentos dos 139 municípios. Conforme a Secretaria Estadual de Saúde (SES), esses valores devem ser investidos nos Ce...