Vida Urbana Saúde Estadual confirma morte de menina de 6 meses e TO acumula 1.224 óbitos Neste sábado, Estado contabilizou 161 novos casos e registra 8.771 doentes ainda ativos

A morte de uma menina de 6 meses em decorrência da Covid-19 teve a confirmação incluisa no Boletim Epidemiológico da Secretaria Estadual da Saude (SE). O óbito ocorreu no início de dezembro, mas somente entrou para as estatísticas do Tocantins neste sábado, 26. A criança, que não tinha registro de comorbidades, estava internada no Hospital Infantil de Palmas e era de L...