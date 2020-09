A Secretaria de Estado da Saúde (SES) confirmou nesta quarta-feira, 2, 577 novos diagnósticos e 15 novas mortes para Covid-19 em 77 municípios tocantinenses. Atualmente, o Tocantins acumula 52.124 confirmados da doença e 701 óbitos no período de 171 dias de pandemia, conforme o Boletim Epidemiológico.

Conforme a SES, atualmente tem 34.667 pacientes recuperados e 16.756 ainda estão ativos, ou seja, em isolamento domiciliar ou hospitalar. Esses números representam uma incidência 3.314,01 por 100 mil habitantes e letalidade de 1,34%.

Gênero

Dos novos casos confirmados como positivos para a doença nesta quarta, o Tocantins tem 273 homens e 303 mulheres infectadas, já do número total, o são 24.375 homens e 21.748 mulheres. No que se referem aos óbitos, os registros são maiores para pessoas do sexo masculino, diferente do número de infectados que é maior entre as mulheres. Até a data presente, conforme a SES, houve 465 mortes em homens e 236 em mulheres.

Mortes

As 15 novas mortes confirmadas nesta quarta trazem um registro ocorrido já neste mês e de setembro e outros 14 ainda do mês de agosto. A SES destacou essa informação no Boletim divulgado.

Confira: