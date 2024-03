A Secretaria Municipal da Saúde (Semus) suspendeu a partir de terça-feira (12) a vacinação contra a gripe. A informação foi divulgada nesta quarta-feira (13). A suspensão ocorre por determinação do Departamento do Programa Nacional de Imunizações (DPNI) do Ministério da Saúde (MS).

Conforme a prefeitura, as doses restantes de 2023 serão recolhidas e as novas doses, que protegem contra mais tipos de cepas de vírus, estarão disponíveis a partir do segundo semestre deste ano. O procedimento é válido para todos os estados da região Norte do país.

A mudança atende a determinações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), ao não autorizar a aplicação de uma mesma vacina em território nacional com duas composições diferentes.

A campanha contra influenza ocorre nas regiões Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul a partir do dia 25 de março.

A Semus informou ainda que na região Norte, o Ministério da Saúde mudou a estratégia e autorizou a antecipação da campanha ainda nos meses de novembro e dezembro de 2023 com o intuito de atender às particularidades climáticas da região.

Tradicionalmente a campanha nacional de influenza acontecia nos meses de abril e maio.

O coordenador da Central Municipal de Rede de Frio (Cemurf) de Palmas, Hugo Botelho, disse por meio da assessoria que a vacina contra a gripe é sazonal, ou seja, disponibilizada apenas em campanhas, portanto, não faz parte do calendário básico de vacinação. “Esperamos que tão logo o Ministério da Saúde libere as novas doses, façamos a imunização da população de Palmas”, disse.