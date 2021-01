Vida Urbana Saúde de Palmas apresenta critérios de vacinação aos MPs e diz ter imunizado 220 pessoas Encontro online entre a Secretaria Municipal e o MPTO, MPF e MPT será para apresentação dos critérios da priorização dos profissionais de saúde que são imunizados nesta primeira etapa

Após uma solicitação dos órgãos ministeriais, a Secretaria Municipal da Saúde (Semus) apresenta um relatório com os critérios de vacinação da Covid-19 em Palmas. A apresentação ocorreu em reunião nesta segunda-feira, 25, com o Conselho Municipal de Saúde (CMS), além do Ministério Público Estadual (MPTO), Ministério Público Federal (MPF) e Ministério Público do Trabalho (...