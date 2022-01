Vida Urbana Saúde de Gurupi reativa Centro de Triagem da Covid-19 com aumento de casos Local funciona das 7 às 18 horas de segunda a exta para pacientes com sintomas leves

Em Gurupi, com o aumento de casos de pessoas com sintomas gripais, a Secretaria Municipal da Saúde reabriu nesta quarta-feira, 12, o Centro de Triagem de Covid-19 para atendimento exclusivo para pacientes com sintomas leves da doença. Conforme a Saúde de Gurupi, o funcionamento da unidade visa reforçar a assistência aos moradores com o crescimento da demand...