Vida Urbana Saúde de Araguaína reduz período de isolamento de pacientes com covid para sete dias Mudança segue uma recomendação do Ministério da Saúde

Com a autorização do Ministério da Saúde (MS) para reduzir o tempo de isolamento da Covid-19, a Secretaria Municipal de Saúde de Araguaína também fez alterações no período. O Município reduziu o tempo de isolamento de pacientes de casos leves e moderados para sete dias. Antes eram 10 dias. Conforme a Saúde Municipal, a medida passa a valer nesta quarta...