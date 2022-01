Com o aumento da procura por unidades de saúde pela população com sintomas gripais e de Covid-19, a Secretaria Municipal da Saúde de Araguaína ampliou o número de locais com atendimento exclusivo. A partir desta sexta-feira, 7, a Unidade de Saúde Básica (UBS) Araguaína Sul passa a atender junto com a UBS Dr. José Rezende. Os locais funcionam das 7 às 19 horas, de segunda a sexta-feira.

“Fizemos a ampliação no número de unidades referência para garantir que neste momento não haja risco de superlotação e continuarmos atendendo a população com eficiência, diante do aumento de pacientes com sintomas gripais”, afirmou a secretária da Saúde de Araguaína, Ana Paula Abadia. Do dia 27 a 31 de dezembro, a Saúde Municipal registrou uma média de 120 a 150 atendimentos diários e 170 pessoas atendidas até a última terça-feira, 4.

Ainda segundo a Saúde, com a UBS Araguaína Sul atendendo exclusivamente pessoas com sintomas gripais ou casos suspeitos da covid-19, os moradores que realizam tratamento no setor ou cadastrados na unidade serão encaminhados para outras UBS.