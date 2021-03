Vida Urbana Saúde de Araguaína começa vacinação contra a Covid-19 para idosos acima de 70 anos nesta quinta Município informou que receberá doses suficientes para ampliar a imunização nesta semana e que no sábado, 27, fará Dia D de imunização

A Prefeitura de Araguaína começa na quinta-feira, 25, a vacinação contra covid-19 em idosos com mais de 70 anos. A gestão municipal informou que recebe nesta semana as doses suficientes para essa nova etapa e que no sábado, 27, será realizado o Dia D de imunização, com horário diferenciado para facilitar o acesso aos idosos. A vacinação acontecerá em Unidad...