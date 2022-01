Vida Urbana Saúde de Araguaína amplia vacinação para crianças a partir dos 8 anos nesta segunda Vacina está disponível em cinco unidades de saúde e, até o momento, 450 crianças foram vacinadas

A partir desta segunda-feira, 31, a Secretaria Municipal da Saúde (Semus) de Araguaína passa a vacinar todas as crianças a partir dos 8 anos contra a covid-19. O novo público alvo incluso será imunizado com doses da Coronavac, sendo que atualmente o Município tem 18 mil doses do imunizante. O grupo com 7 e 6 anos sem comorbidade será incluído em breve. Conforme a Semu...