A Secretaria da Saúde agendou para sábado, 8, a cirurgia do bebê nascido no dia 26 de dezembro, no Hospital Dona Regina, em Palmas, e que logo nas primeiras horas de vida apresentou sintomas de respiração acelerada (taquipneia), instabilidade da pressão arterial (hemodinâmica) e o corpo ficou roxo (cianose) e precisa ser operado para corrigir o subdesenvolvimento do coração. O Jto noticiou a decisão judicial.

Um ecocardiograma mostrou que o bebê nasceu com uma cardiopatia complexa e levou a mãe a acionar a Justiça, que deu 48 horas, na quarta-feira, 5, para o governo definir a transferência e operação do recém-nascido.

Segundo o secretário de saúde, Afonso Piva, um convênio com o Hospital Municipal de Araguaína Dr. Eduardo Medrado, gerenciado pelo Instituto Saúde e Cidadania (ISAC), permitiu que médicos de outros estados fossem levados para Araguaína, onde será feita a cirurgia do bebê e de mais quatro pacientes pediátricos.

Conforme o agendamento do ISAC, a que o JTO teve acesso, o bebê que nasceu dia 26 de dezembro pesa 2,5Kg e passará por uma cirurgia híbrida, que consiste em um procedimento chamando atriosseptoplastia (um retalho sobre o periocárdio) na uma membrana que reveste o coração. No mesmo procedimento, será feita uma bandagem seletiva dos ramos pulmonares e um implante, no canal arterial, de um stent, um tubinho de metal para restaurar o fluxo sanguíneo do bebê.

Outras cirurgias programadas para a semana

Um bebê nascido no dia 23 de agosto do ano passado, pesando 5,5Kg, internado na UTI do Hospital Municipal de Araguaína, passará por uma cirurgia de Norwood Glenn para corrigir hipoplasia do ventrículo esquerdo.

Outro, nascido dia 30 de junho de 2021, com 5,8Kg, de Porto Nacional, fará a correção do defeito do septo atrioventricular.

Também haverá uma cirurgia para ligar o canal arterial de uma bebê nascida dia 31 de agosto, com 3,8Kg, que está internada na UTI Pediátrica do HGP, com diagnóstico de persistência do canal arterial.

Outra bebê, nascida no dia 30 de junho do ano passado, com 12Kg, proveniente de Palmas, e um bebê nascido em Gurupi dia 28 de setembro de 2021, passarão por uma ventriculosseptoplastia, uma cirurgia que reduz a circunferência da artéria pulmonar para corrigir a comunicação interventricular (o que diminui o fluxo de sangue).

Estas cirurgias, de acordo com o secretário, fazem parte do cronograma que será feito entre os dias 6, 7 e 8 de janeiro, mas que pode ser mudado conforme o quadro clínico dos pacientes.