Vida Urbana Saúde afirma que vê com preocupação a nova variante; TO tem 3.918 vítimas da Covid-19 Segundo a pasta, Tocantins seguirá orientações do Ministério da Saúde; já a Semus de Palmas discutirá a possibilidade de adotar novas medidas de restrição em razão da variante Ômicron

A Secretaria de Estado da Saúde (SES-TO) afirma que vê com preocupação a nova variante proveniente da África do Sul, batizada de "Ômicron". Atualmente, 3.918 infectados da Covid-19 foram a óbito no Estado. Segundo uma nota enviada pela pasta na manhã de hoje, as ações do órgão estão atreladas às orientações do Ministério da Saúde, as qua...