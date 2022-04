Vida Urbana Saúde abre contratação temporária de médicos e salários variam de R$ 5 a 15 mil Profissionais de diversas especialidades vão atuar em 17 hospitais geridos pela Secretaria de Estado da Saúde

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) está com processo de contratação temporária de médicos em diversas especialidades para atuação em hospitais do estado. De acordo com a portaria Nº 281/2022, publicada no Diário Oficial da última sexta-feira, 29, os profissionais poderão optar, de acordo com as qualificações e unidades de saúde, pelas cargas horárias de 20 horas, c...