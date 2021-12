Vida Urbana São Paulo confirma terceiro caso de paciente com variante ômicron Trata-se do passageiro que veio da Etiópia e havia testado positivo para Covid-19

Nesta quarta-feira (1º), a Secretaria de Saúde de São Paulo confirmou o terceiro caso da variante ômicron no estado. Trata-se do passageiro que veio da Etiópia e havia testado positivo para Covid-19 e estava isolado em Guarulhos e acompanhado pela vigilância do município em que reside. Ele tem 29 anos, não apresentava sintomas e recebeu a vacina da Pfizer contra...