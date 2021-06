Vida Urbana São Luís é a primeira capital a vacinar pessoas de 18 anos sem comorbidades Grupo começou a ser atendido nesta terça-feira (22) na capital do Maranhão

A cidade de São Luís começou a vacinação contra a Covid-19 em pessoas de 18 anos ou mais sem comorbidades nesta terça-feira (22). A capital do Maranhão é a primeira do Brasil a incluir esse grupo na campanha de imunização. As capitais mais próximas na vacinação por idade sem comorbidades são Rio Branco (AC) e Aracaju (SE), que estão vacinando pessoas com 38 anos o...