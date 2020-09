Redação Jornal do Tocantins

O Instituto de Desenvolvimento Rural do Tocantins (Ruraltins) agendou para a quinta-feira, 10, às 10 horas, uma live para anunciar o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) com recursos de R$ 5 milhões para compra de alimentos de 6 mil pequenos agricultores até dezembro.

Segundo comunicado do órgão, serão investidos na compra de alimentos produzidos pela agricultura familiar para doação a entidades de assistência social. Os nomes dos beneficiados não foram divulgados.

A live irá mostrar a estratégia do governo para as aquisições e doações de alimentos, os requisitos para participar do programa e valor máximo em aquisição dos produtos por família.