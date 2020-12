Vida Urbana Ronaldo Dimas diz que autorização para compra de vacina está suspensa Prefeito de Araguaína publicou em uma rede social que decisão leva em consideração o Plano de Vacinação Nacional, já que toda produção será destinada ao Ministério da Saúde

No dia 2 de dezembro, por meio de um decreto, a Prefeitura de Araguaína autorizava a compra das doses da vacina da Pfizer, contra a Covid-19, para a imunização da população da cidade. Nesta sexta-feira, 18, o prefeito Ronaldo Dimas anunciou por meio das redes sociais a suspensão dessa autorização. Com uma foto publicada no Twitter ao lado do presidente do Instit...