Vida Urbana Rodovias estaduais do Tocantins registram três acidentes com cinco mortos e um ferido Registros ocorreram nas TOs 010, 425 e 336

O Tocantins registrou três acidentes que deixaram cinco mortos em rodovias estaduais nesta quarta-feira, 29, e quinta-feira, 29. O acidente com mais vítimas ocorreu na TO-010, em Araguatins, em que quatro pessoas morreram. Outro caso com uma morte foi registrado na TO-425 em Barra do Ouro. Já o terceiro acidente ocorreu na TO-336 e uma pessoa ficou ferida. Na zona r...