Rodovia TO-080 entre Palmas e Paraíso é liberada na manhã desta sexta-feira

A Polícia Militar anunciou na manhã desta sexta-feira, 10, a liberação da TO-080, que liga Palmas a Paraíso. A rodovia ficou bloqueada para veículos de cargas no dia anterior por caminhoneiros aliados ao governo do presidente Jair Bolsonaro e críticos aos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). O bloqueio começou na quinta-feira, na esteira do que houve em rod...