Um vídeo gravado por uma motorista na tarde deste domingo, 26, na TO-335, mostra uma "piscina de lama" que toma praticamente toda a largura da estrada, que liga Palmeirante à divisa do Pará.

O trecho de Colinas a Couto Magalhães, conhecido como "Transcolinas", tem o nome oficial de "Rodovia Alberto de Deus Guerra", homenagem ao agropecuarista que possui terras na região. A rodovia sai do entroncamento da TO-010, passa pelos municípios de Colinas e Couto Magalhães e segue até a divisa com o Estado do Pará.

A gravação mostra o problema na altura do km 21 da "Transcolinas", sentido Couto Magalhães, na divisa com o Pará, um pouco adiante da sede da fazenda de Alberto Guerra.

É possível ver um carro de passeio, uma picape e um caminhão cruzando a via de um lado para o outro, em busca de um lugar menos arriscado para transpor a cratera, que surgiu com o desgaste da pavimentação asfáltica. O local é em cima de um aterro que cobre um bueiro. A área ao lado da rodovia é de vereda e a água passa por baixo da estrada pela galeria.

Segundo a usuária que gravou o vídeo, houve pancadas de chuvas na região, no final de semana, o que pode ter agravado a situação do trecho, que está "afundando" sobre a terraplanagem. "E as chuvas nem começaram para valer. Quando começarem, perigoso até a estrada romper", alerta.

Rodovia será privatizada

Em reportagem no início do ano, o governo incluiu a Transcolinas entre as rodovias que estavam em monitoramento em razão de problemas creditados às condições do asfalto, “que é antigo, e inadequado” para tráfego de cargas pesadas, segundo texto publicado no site oficial do governo estadual.

"A rodovia foi construída antes da instalação do Pátio da Ferrovia, por isso, não foi projetada para o tráfego intenso de veículos pesados. Na rodovia circulam diariamente cerca de 400 caminhões bitrem carregados de grãos vindos de outros estados. Esse fluxo constante contribui para deterioração do pavimento", diz a reportagem de fevereiro deste ano.

A TO-335, no trecho de Colinas do Tocantins até o entroncamento da TO-010, em Palmeirante, um total de 70,40 Km, será repassado à iniciativa privada. Ela é uma das rodovias que tiveram a concessão autorizada pela Lei Estadual de nº 3.684/2020 e pelo Decreto 6.122, também de 2020.

O JTo contatou a gestão estadual se há previsão de manutenção ou reconstrução da rodovia. Em nota, o governo forneceu as seguntes respostas:

1- A TO-335 é uma das rodovias do Tocantins que possui pavimento antigo e que não foi preparado para receber o intenso fluxo de caminhões de carga;

2- Estima-se, que diariamente, o trecho entre Couto Magalhães e Colinas, recebe 800 caminhões carregados de grãos, o que contribui com a deterioração do pavimento;

3- Por isso, as equipes técnicas estão trabalhando na elaboração dos projetos básico e executivo para reconstrução do trecho da TO-335, entre Colinas e Couto Magalhães, adaptando-o ao tráfego pesado;

4- A previsão é que na reconstrução desse trecho sejam investidos mais de R$ 120 milhões;

5- Paralelamente aos trabalhos, a Ageto continua realizando a manutenção corretiva do trecho. Conforme cronograma pré-estabelecido, as equipes devem iniciar os trabalhos no local na próxima segunda-feira, 4 de outubro.