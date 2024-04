Vida Urbana Roda de conversa sobre Transtorno do Espectro Autista é realizada na sede do Grupo Jaime Câmara Encontro de pais de crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e profissionais da área terá início a partir da 8h, na sede em Palmas

Com o tema, TEA em movimento, cuidando de quem cuida, foi realizado neste sábado (13) um encontro de Pais de crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e profissionais da área. O evento é realizado na sede do Grupo Jaime Câmara, em Palmas, com uma roda de conversa sobre o tema. A Associação Anjo Azul, em parceria com o Grupo Jaime Câmara, são organi...