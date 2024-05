Vida Urbana Resultado provisório do concurso do quadro geral de Palmas é divulgado; confira Edital disponibilizou 173 vagas para posse imediata e 496 vagas para formação de cadastro de reserva, distribuídas em nível médio e superior

Publicado o resultado provisório do concurso público para provimento de cargos do Quadro Geral da Prefeitura Municipal de Palmas. Confira as listas aqui. O resultado foi divulgado nesta sexta-feira (10) pela Comissão Permanente de Seleção da Universidade Federal do Tocantins (Copese), banca responsável pelo concurso. Leia também: Bolão de Palmas ganha mais de R$ 2,5 milhões na Lotofácil Medicina tem m...