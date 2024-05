Vida Urbana Resultado preliminar da prova objetiva do concurso da Assembleia Legislativa é divulgado Candidatos podem consultar as notas das provas objetivas por meio do Diário Oficial Eletrônico (DOE) da Aleto ou pelo site da Fundação Getúlio Vargas (FGV)

O resultado preliminar da prova objetiva do concurso da Assembleia Legislativa foi divulgado nesta quarta-feira (22). Os candidatos podem consultar as notas das objetivas por meio do Diário Oficial Eletrônico (DOE) da Aleto ou pelo site da Fundação Getúlio Vargas (FGV). O gabarito oficial definitivo da prova objetiva e as respostas aos recursos contra o gabarito oficial preliminar tam...