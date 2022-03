Vida Urbana Resultado final do concurso público é divulgado pela Polícia Militar do Tocantins Na relação consta a nota final e classificação de todos os 1.125 candidatos aprovados em cada quadro

O Diário Oficial do Estado (DOE) divulgou nesta sexta-feira, 4, o resultado do concurso da Polícia Militar do Tocantins (PM-TO), para o ingresso no Curso de Formação de Praças (CFP), dos quadros de praças da saúde (QPS), praças policiais militares (QPPM) e praças especialistas (QPE). Na publicação consta a nota final e classificação de todos os 1.125 candidatos ap...