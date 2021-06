A organização do Concurso da Polícia Militar do Tocantins divulgou na noite da última terça-feira, 28, o resultado final da prova objetiva e o resultado provisório da redação do certame, aplicadas no último dia 6 em 19 cidades do Estado e no Distrito Federal. Para conferir, o candidato deve acessar o site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), no endereço cebraspe.org.br/concursos/.

Mais de 28 mil candidatos às mil vagas para o provimento dos cargos de soldado praça, sendo compareceram aos locais de prova. Ao todo são 950 para o quadro operacional, 25 do quadro de músicos e outros 25 para o quadro da saúde (20 técnicos em enfermagem e cinco técnicos em saúde bucal). A abstenção geral ficou em 35,27%.

Segundo a Polícia Militar (PM), e conforme consta no edital do certame, o resultado definitivo da primeira etapa tem previsão de divulgação para o dia 14 de julho de 2021. Já a prova de capacidade física deve ser realizada em agosto, assim como a prova prática instrumental para as vagas do quadro de músicos. As próximas etapas são a avaliação psicológica, avaliação médica e investigação social.

Bombeiros

Também na noite da terça-feira, 28, a mesma empresa organizadora, Cebraspe, divulgou o gabarito do concurso para o Corpo de Bombeiros Militar. Somente o candidato pode acessar o gabarito, através do site do Cebraspe, utilizando os documentos pessoais.

As provas foram aplicadas no último domingo em Palmas e teve 15.917 inscrições confirmadas, sendo 12.531 para o cargo de soldado 2ª classe e de 3.386 para cadete.

Conforme informou os Bombeiros, o resultado oficial desta etapa está previsto para ser publicado no dia 15 de julho. A próxima será o Teste de Aptidão Física (TAF), marcado para os dias 7 e 8 de agosto.

Para ver mais informações sobre o Concurso da PM, clique aqui. Para as notícias sobre o certame dos Bombeiros, acesse este link.