Vida Urbana Resultado final da prova objetiva e provisório da prova discursiva do Ministério Público é divulgado Edital de convocação para a investigação social e funcional também está disponível

O resultado final da prova objetiva e o provisório da prova discursiva do concurso público para o quadro de servidores do Ministério Público (MP) foi divulgado pela banca examinadora na tarde desta quinta-feira (4). Clique aqui para conferir. O concurso para servidores do órgão ofertou 54 vagas para nível superior e médio, além da formação de cadastro de reserv...